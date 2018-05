Opnieuw bloksquare in Onze-Lieve-Vrouwekerk vanaf 20 mei 18 mei 2018

02u46 0

Vanaf zondag 20 mei tot en met woensdag 27 juni is er opnieuw Bloksquare. De Poperingse studenten kunnen in stilte blokken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Casselstraat vanaf 8 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds. Er is opnieuw wifi voorzien in de kerk. Pauze nemen kan in een nabijgelegen ontspanningsruimte waar koffie en fruit voorzien is. Voor meer informatie of bij vragen kan je mailen naar jeugddienst@poperinge.be. (LBR)