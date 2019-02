Oplevering nieuwe stadsdepot loopt vertraging op door scheurtjes in beton LBR

25 februari 2019

22u02 0 Poperinge De verhuis van de administratieve Technische dienst naar het nieuwe stadsdepot in de Ouderdomseweg zal in april niet doorgaan. Tijdens de afwerkingsfase werden in het beton haarscheurtjes vastgesteld door de beleidscoördinator van Stad Poperinge. Hierdoor loopt de oplevering van het gebouw vertraging op. De bouwheer en aannemers werken momenteel aan een hersteloplossing.

Tijdens de afwerkingsfase van het nieuwe stadsdepot werden in een aantal betonnen voorspanbalken haarscheurtjes vastgesteld. “Dat is slechte nieuws. We spreken over een project van 7 miljoen euro. Wat is het probleem. Welk traject wordt er gevolgd om tot een oplossing te komen?”, vraagt gemeenteraadslid Isabel Sticker zich af. “De aannemer die instaat voor de gesloten ruwbouw werd van het probleem op de hoogte gebracht en koppelde terug met zijn leverancier. De leverancier is daarna een intern onderzoek gestart en heeft preventief een aantal balken geschoord. Los van de noodzaak willen de betrokken partijen daarmee de veiligheid van iedereen op elk moment garanderen”, legt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Het resultaat van het interne onderzoek gaf aan dat door menselijke fout de hoeveelheid wapening in een aantal balken van het administratief gedeelte niet correct is. “Bijgevolg is de verzekeringsmaatschappij van de leverancier van de balken trekker in het dossier.

Vorige week werden er twee herstelmethodes principieel voorgesteld. Die hebben elk hun specifieke voor- en nadelen. We spreken dan voornamelijk over gevolgen voor de timing tot herstel, esthetische impact qua zichtbaarheid achteraf en mogelijke beperkingen op gebied van functionaliteit. Beide firma’s kregen tijd tot aanstaande woensdag om hun principes verder uit te werken. Onze beleidscoördinator stelde de scheurtjes vast. We willen geen juridische oorlog ontketenen, want daar heeft niemand iets aan. Dit gaat om een menselijke fout. Er moet gekeken om dit op een correcte manier op te lossen”, zegt burgemeester Dejaegher.

De uitvoerende aannemer stelde een onafhankelijk studiebureau aan om de aangereikte oplossingen nog eens bijkomend te verifiëren. “Na goedkeuring van de herstelmethode zal het volgens de eerste inschattingen twee maand tijd in beslag nemen om de werken uit te voeren. Daardoor zal de verhuis van de administratieve Technische dienst niet begin april kunnen doorgaan zoals eerder gepland. De uitvoerende Technische dienst, die eerder al verhuisde, kan wel vanuit het nieuwe stadsdepot blijven werken.”