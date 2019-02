Opgepast voor overstekende reeën langs Couthoflaan en de Krombeekseweg LBR

26 februari 2019

19u16 0 Poperinge Wie rondrijdt in de omgeving van de Couthoflaan en de Krombeekseweg moet opletten voor overstekende reeën.

De jongste jaren zijn er veel reeën bijgekomen in de streek rond Ieper en Poperinge. Wie rondrijdt in de omgeving van de Couthoflaan en de Krombeekseweg kan dus maar beter opletten voor overstekende reeën, want jaarlijks gebeuren er enkele ongevallen met overstekend wild. Dat staat te lezen op de Facebookpagina van ‘Veiligheid en preventie Poperinge’. Aan chauffeurs wordt gevraagd om voorzichtig te rijden in de buurt van bossen. De schade na een aanrijding kan groot zijn. Een volwassen ree heeft een gewicht van 16 tot 35 kg en is 60 tot 90 cm hoog.