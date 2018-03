Opgelet voor valse ronselaars Child Focus 28 maart 2018

02u38 0

Het buurtinformatienetwerk waarschuwt voor twee mannen die in de regio zogezegd geld proberen in te zamelen voor Child Focus. De twee bellen aan en vragen om een bijdrage voor de organisatie die vermiste kinderen helpt terug te vinden. Aan de bewoners worden ook enkele persoonsgegevens gevraagd. Tot slot verzoeken de verdachten ook of bewoners hun handtekening willen plaatsen op een tablet. De twee zijn tussen 20 en 30 jaar oud en praten met een Antwerps accent. Beiden zijn eerder klein, hebben een snor en een baardje. Ze dragen een grijze jas met daarop het logo van Child Focus en hebben ook een badge bij die van de organisatie lijkt te zijn. Bij Child Focus in Brussel hebben ze evenwel geen weet van inzamelacties aan de deur. Wie de twee verdachte mannen aan de voordeur heeft, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de politie. (VHS)