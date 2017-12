Openingstijden stadsdiensten 02u50 1

De stadsdiensten en het Sociaal Huis zijn gesloten op maandag 25 december, op dinsdag 26 december en op maandag 1 januari. Er is geen zitdag bij RSVZ Pensioenen op dinsdag 26 december. Bij de Federale pensioendienst is er die dag ook geen zitdag. Bij De Mandel is er geen zitdag op vrijdag 29 december. De zitdag van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (sociale dienst voor personen met een handicap) gaat vanaf december 2017 telkens door op de derde dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur. (LBR)