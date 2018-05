Openingsmis Gregoriaans festival lokt veel nieuwsgierigen 07 mei 2018

Het Internationaal Gregoriaans Festival werd gisteren verwelkomd in de Sint-Bertinuskerk in Poperinge. Een overvolle kerk kwam naar de meer dan 130 jongeren luisteren. Het knapenkoor van de kathedraal van Sydney uit Australië, de koorschool uit Tallinn (Estland) en de virtuoze jeugdkoren Cantate en Iubilate uit Boedapest waren te gast in Poperinge. Ook het herenensemble Schola Cantorum uit Riga was van de partij. Tot en met 13 mei is het festival in negen partnersteden te gast. Dit jaar zijn er twee nieuwe partnersteden: Houtkerke en Grimbergen. Koren uit Australië, Oceanië en Colombia in Zuid-Amerika worden dit jaar ook verwelkomd. Voor het kerngedeelte van het Festival wordt van 9 tot en met 13 mei gefocust op Watou.





Het festival heeft alvast een goede start achter de rug. "Het festival wordt elke drie jaar georganiseerd. Het publiek verlangt weer om naar het festival te komen", zegt organisator Bernard Deheegher.





Ook enkele Watounaars zakten zondagmorgen af naar de Sint-Bertinuskerk om het festival al mee te pikken. "Het is prachtig om te horen. Samen helpen we mee aan het festival en we kijken al uit naar hun komst in Watou", zeggen John Vanrenterghem en Robertine Vanacker. In de namiddag was het festival te gast in Koksijde. Maandag en dinsdag zijn Antwerpen en Brussel aan de beurt. Meer info op www.festivalwatou.be. (LBR)