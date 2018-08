Opening dierenasiel uitgesteld NOG ENKELE WERKEN NODIG ÉN WACHTEN OP VERGUNNING CHRISTOPHE MAERTENS

23 augustus 2018

02u27 0 Poperinge Het nieuwe dierenasiel Poezewoef in Poperinge opent pas eind september, enkele weken later dus. Er moeten nog werken gebeuren en ook de vergunning is nog niet binnen. "Die kon pas worden aangevraagd als er een medewerker in dienst is. Dat is nu het geval."

Normaal gezien zou het nieuwe dierenasiel van de projectvereniging Zuidelijke Westhoek langs de Ouderdomseweg in Poperinge begin september de deuren openen. Dat zal niet lukken, omdat de laatste details wat vertraging opliepen. "Er moet nog materiaal geleverd worden. Daarnaast zullen we op advies van onze nieuwe medewerkster enkele aanpassingen doen. Er staan ook nog geen meubels en zo. En de buitenlooppiste moet ook nog worden aangelegd", verduidelijkt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).





Vlaamse erkenning

Minstens even belangrijk: er is nog geen vergunning voor het asiel. "Die vergunning kon maar worden aangevraagd alles operationeel is. Dat wil zeggen: als we een medewerker in dienst hebben", zegt schepen voor Dierenwelzijn Kris Notebaert (CD&V). Sinds maandag is dat met Sara Hamels het geval. De erkenning van het dierenasiel hangt af van de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. De stad Poperinge vraagt nu zo snel mogelijk de erkenning aan. "Normaal zou dit binnen een paar weken in orde moeten zijn", zegt de burgemeester. Poezewoef zal dieren opvangen uit Heuvelland, Mesen, Poperinge en Vleteren en is dan ook een samenwerking tussen al die gemeenten.





Prijs voor inwoners

Het kostenplaatje bedraagt 420.000 euro, te verdelen onder de gemeenten. Er is plaats voor 12 honden en 47 katten. De naam van het asiel werd gekozen na een oproep naar de inwoners. Kim Overbergh uit Krombeke en Francine Clabau uit Poperinge stuurden beiden de naam Poezewoef in. Ze krijgen daarvoor een prijs bij de opening van het asiel. Net naast het dierenasiel komt overigens het nieuwe stadsdepot van Poperinge. Dat moet klaar zijn tegen eind dit jaar.





In het nieuwe depot worden alle technische stadsdiensten, alle technische medewerkers van de groendienst, openbare werken, gebouwen, signalisatie, poetsdienst, garage, cultuur, Bellewijk, sportzone en OCMW ondergebracht. Het administratief personeel van de technische dienst verhuist mee. Naast een onthaal komen er ook een kantoorruimte, een eetplaats met een keuken en een opleidingszaal. De kosten voor het stadsdepot worden geraamd op 6.788.000 euro.