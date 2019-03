Open VLD wil uitbreiding of aanpassing kernwinkelgebied LBR

27 maart 2019

16u16 0 Poperinge Het subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen wordt gewijzigd en daar is Open VLD niet tevreden over. Handelszaken komen niet in aanmerking, omdat ze niet op de juiste locatie gelegen zijn. De oppositie vraagt om het kernwinkelgebied uit te breiden of aan te passen.

De Poperingse handelszaken kunnen via het subsidiereglement toelagen ontvangen en dat wordt gekoppeld aan het gebruik van de Pop.pas. Daar wringt voor Open VLD het schoentje. “Een lokale handelaar komt in aanmerking voor een renovatiepremie van 3.000 euro. Het inschrijvingsgeld voor de Pop.pas bedraagt 1.860 euro en dat moet hij betalen gedurende de verplichte eerste vijf jaar. Dit is toch absurd”, klonk het bij gemeenteraadslid Danny Lefebvre (Open VLD). Sinds de opstart van de Pop.pas zijn de deelnemende zaken afgenomen.

Gemeenteraadslid Isabel Sticker (Open VLD) sluit zich aan bij collega Lefebvre. “De te verkrijgen subsidies zijn afhankelijk van de zones of gebieden waarin de handels- of horecazaken gelegen zijn. In het gewijzigde reglement staan de zones opgenomen. Voor Poperinge is dit het kernwinkelgebied. In de deelgemeenten wordt de zone omschreven met straatnamen. In het centrum komt een handelszaak in de Casselstraat in aanmerking, maar een zaak in de Peperstraat niet. Ook in de deelgemeenten is de afbakening een probleem. Kan het kernwinkelgebied niet uitgebreid of aangepast worden,”, vraagt gemeenteraadslid Isabel Sticker (Open VLD).

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) “Nu is er verduidelijking en een beperking van de lasten ten opzichte van de handelaars. We blijven achter de koppeling van de subsidies aan deelname aan de Pop.pas staan. Het is een goed instrument om aan klantenbinding te doen en het geeft ons de mogelijkheid om centen rechtstreeks in de Poperingse lokale economie te steken”, gaf burgemeester Dejaegher antwoord. “De mens heeft het moeilijk met grenzen. Elke begrenzing zorgt voor discussie. Er werd al heel veel gedaan om het bij te sturen. Zo hebben we hoekpercelen er nog bij genomen. De afbakening is vastgelegd in de jaren negentig. Toen werd beslist om het kernwinkelgebied te voorzien van het station tot de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Het heeft ook een beleidsmatige reden. De subsidies dienen om het winkelfront te verdichten en de aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen.”