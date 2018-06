Open Vld stelt volledige lijst voor 23 juni 2018

De Open Vld-lijst in Poperinge wordt, zoals al bekend, getrokken door Sabien Lahaye-Battheu. Patrick Schatteman, sinds oktober 2016 voorzitter van Open Vld Poperinge, duwt. "Positief, evenwichtig en vooruitstrevend zijn de hoofdthema's. Als grootste oppositiepartij willen we de kiezer niet overtuigen door kritiek te geven, maar door ons eigen, positieve verhaal te brengen", zegt Schatteman. 9 van de 25 namen kandideerden ook in 2012. Uittredend gemeenteraadslid Danny Lefebvre staat op de tweede plaats. Zijn collega raadsleden Christine Verdonck (4), Johan Lefever (5) en Pascal Lapanne (7) volgen. Marie-Claire Tylleman steunt de lijst vanop plaats 24. Open Vld zet in op verjonging. De gemiddelde leeftijd is 44 jaar en 7 mensen zijn jonger dan 30. Jongerenvoorzitter Bram Meeuw staat op de derde plaats en vindt achter zich Bert Costenoble, Axelle Saeremans, Nina Bonduelle, Midas Vandevyvere, Mathijs Delbecque en Jennifer Derycke. Nieuwkomers zijn Sophie Gruwez, Dries Delannoy, David Beerlandt, Marleen Knockaert, Silvy Lefever, Marnix Deleye-Lobelle, Dorine Laconte-Durieu, Alina Irina Calugar en Mariette Coene. Franky Vermeersch en Isabel Sticker stelden zich ook in 2012 al kandidaat voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen. (LBR)