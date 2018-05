Op wandel in Eversambos met kruidenvrouw Metsa 29 mei 2018

Tuinhier Poperinge heeft kruidenvrouw Metsa uitgenodigd. Voor de jaarlijkse activiteit kiest de organisatie dit jaar voor een culinaire avondwandeling op vrijdag 8 juni in het Eversambos. Anja Goudeseune, alias kruidenvrouw Metsa, is de gids en zal de deelnemers onderdompelen in de geheimen van de natuur. Het Eversambos is misschien wat minder gekend, maar volgens Tuinhier meer dan de moeite waard om te ontdekken. Metsa zal onder meer natuurweetjes, geschiedenis, leuke anekdotes en allerhande kruidenweetjes delen. De wandeling start om 18.30 uur in de Eversamstraat 9 in Alveringem. Leden kunnen gratis meewandelen en niet-leden betalen 3 euro om mee te wandelen. Meer info via het nummer 0494/88.30.16. (LBR)