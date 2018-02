Op liefde staat geen leeftijd 10 februari 2018

Valentijn staat voor de deur en dat weten ook de kinderen in vrije basisschool De Kastanje in Proven. Kleuters Tiebe Goethals en Hannah Vanderhaeghe, beiden 5 jaar, gaven elkaar gisterochtend het jawoord in het stadhuis van Poperinge.





De kleuterklassen van De Kastanje werkten twee weken rond de thema's 'verliefd zijn' en 'Valentijn'. Twee kleuters uit de derde klas voelden kriebels in hun buik en de juffen lieten dat niet zomaar voorbijgaan. Een huwelijk was dan ook op zijn plaats.





Alle kleuters van de school kwamen gisteren in hun mooiste feestkledij naar school. In een stoet met wagens trokken ze naar Poperinge, met voorop een oldtimer met het bruidspaar erin. Schepen Ben Desmyter (CD&V) wachtte iedereen op en nam de plechtigheid voor zijn rekening. Onder passende muziek stapten Tiebe en Hannah de trouwzaal binnen. Daar volgden een speech, een verhaal, enkele liedjes, de geloften, de ringen, het trouwboekje én een klinkende zoen. Na het kinderhuwelijk trokken de kleuters opnieuw naar school voor een receptie en een dansfeest. (LBR)