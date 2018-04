Ook spontane staking bij Lidl Poperinge 27 april 2018

Ook het Lidl-filiaal in Poperinge is gisteren dicht gebleven. Verschillende West-Vlaamse vestigingen van Lidl waren gesloten door een spontane staking.





"Woensdag ontstond een spontane staking bij bepaalde filialen. Dat had ik in mijn 18 jaar als werknemer nog nooit meegemaakt", zegt Marc Braet, afgevaardigde van vakbond BBTK. De acties ontstonden spontaan na mislukt sociaal overleg over de te hoge werkdruk. "We wisten van de hoge werkdruk. Maar dat het zo diep zat, wisten we niet", zegt de vakbondsman. "Het is heel vlug gegaan. Sommige filialen hebben zelfs al beslist om tot zaterdag te staken." Onder andere de winkels in Brugge, Gistel, Kortrijk, Middelkerke, Poperinge, Roeselare Westlaan, Wevelgem en Sint-Andries bleven gisteren dicht. Welke Lidl-filialen er vandaag opnieuw opengaan, is niet duidelijk. (LBR)