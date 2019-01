Ook in Proven klinken ze op het nieuwe jaar LBR

03 januari 2019

Het nieuwe jaar is begonnen en dat moet gevierd worden. In Proven, deelgemeente van Poperinge, zullen de inwoners op zaterdag 5 januari toosten op het nieuwe jaar in OC De Croone vanaf 18 uur, aansluitend op de driekoningentocht. Er is kinderanimatie, grime en muzikale omlijsting van Pieter Lonneville. De dag erna worden alle inwoners van Poperinge tussen 11 uur en 13 uur op de Grote Markt verwacht om te klinken op het nieuwe jaar. Dit jaar is er een optreden van Music Dream en om 20 uur wordt Winter in Poperinge feestelijk afgesloten met vuurwerk.