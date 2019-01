Ontwerpers voor Vroonhofsite gezocht via architectuurwedstrijd LBR

21 januari 2019

Via de architectuurwedstrijd 'Oproep WinVorm' gaat Poperinge op zoek naar ontwerpers voor de Vroonhofsite.

De Vroonhofsite ligt in het hart van de stad, op een boogscheut van de Grote Markt. De gebouwen en de gronden waren eigendom van het gemeenschapsonderwijs. De stad Poperinge kocht in drie jaar geleden 60 procent van de site voor 1,25 miljoen euro. Het gemeenschapsonderwijs is niet meer van plan om op de Vroonhofsite een nieuwe school te bouwen en verkocht de resterende 40 procent voor een bedrag van 1,35 miljoen euro aan de stad. De bedoeling is dat het gemeenschapsonderwijs de Vroonhofsite verlaat tegen 1 januari 2022.