Ontevreden gemeenteraadsleden in Poperinge 31 mei 2018

Gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) diende 13 minuten te laat vragen in voor de gemeenteraad. "Ik heb om 11.13 uur drie vragen doorgestuurd, maar die werden niet meer opgenomen. Ik geef toe dat ik te laat was, maar je kan toch ook de geest van de wet aanhouden. We hadden toch wat redelijkheid verwacht", liet Jean-Marie Blondeel weten. "Regels zijn regels", vond voorzitster Myriam Maes (CD&V). Ook gemeenteraadsleden Sabien Lahaye-Battheu en Johan Lefever (Open Vld) hadden bedenkingen. "We wilden een punt illustreren door gebruik te maken van de projector, maar we mogen die niet gebruiken. Dat werd ons een halfuur voor de gemeenteraad meegedeeld. We hebben het gevoel dat het debat hier gefnuikt wordt", haalde Sabien Lahaye-Battheu aan. De opmerkingen werden meegenomen naar de volgende gemeenteraad en de projector werd niet gebruikt. (LBR)