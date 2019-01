Onduidelijkheid over dierenasiel Poezewoef LBR

08 januari 2019

18u29 0 Poperinge De stadsmedewerkers proberen duidelijke informatie te geven over het dierenasiel Poezewoef in Poperinge, want er wordt druk gespeculeerd over de gang van zaken in het asiel.

Het dierenasiel ‘Poezewoef’ werd officieel geopend op 4 oktober 2018, op Werelddierendag, langs de Ouderdomseweg in Poperinge. Het asiel voor honden en katten is een samenwerking van de vier Westhoekgemeenten Vleteren, Mesen, Heuvelland en Poperinge. De erkenning als dierenasiel was toen nog niet in orde en daarom konden er geen dieren opgevangen worden of ter adoptie gesteld worden. “Daarom zijn de twee herdershonden, Fifi & Rasti, verhuisd naar Ganzeweide in Koksijde om van daaruit officieel te kunnen geadopteerd worden”, klinkt het op de Facebookpagina van dierenasiel Poezewoef.

“Ondertussen werd ook de vrijwilligerswerking op poten gezet. Omdat het voor de asielmedewerker ook allemaal nieuw was, werd het een zoektocht naar hoe dat best kon worden gedaan. Terwijl werd ook alles in orde gebracht om het erkenningsnummer aan te vragen én werd het asiel verder ingericht. De kennels zijn nog steeds ‘buiten’, maar ondertussen werden koepels geplaatst over de hokken, zodat ze regenvrij zijn.”

De vaste medewerker besliste halverwege december ervoor om niet verder te gaan met de job als asielmedewerker. “Dat betekende voor de stadsdiensten dat ze op zoek moesten naar een vervanger, die ook deelnam aan het examen. Die persoon is ondertussen gevonden en bezig aan de opzeg bij de vorige job. Concreet wil dat zeggen dat er vanaf maart opnieuw een fulltime medewerker is.” Tijdens de overbruggingsperiode wordt alles opgevolgd door de medewerkers van de technische dienst. “De honden die worden opgevangen krijgen meermaals per dag eten, liefde, beweging en genegenheid van die personen, dus ze komen niets te kort.”

Daarnaast wordt in de toelichting aangegeven dat opgevangen honden 15 dagen in het asiel moeten verblijven vooraleer ze kunnen geadopteerd worden. “Dat is de wettelijke termijn waarbinnen eigenaars hun hond kunnen ophalen. Bij Poezewoef betekent dat dat ze effectief die periode in het asiel blijven en niet bij een opvanggezin logeren. We begrijpen dat mensen liever de hondjes in een huis zien, maar geloof ons als we zeggen dat we er uitstekend voor zorgen.” Binnen die periode van 15 dagen kunnen kandidaat adopteerders al een mail sturen naar info@dierenasielpoezewoef.be. Ze krijgen een formulier om in te vullen en van zodra de honden kunnen geadopteerd worden, gaan ze naar de meest geschikte kandidaat. “Tenslotte willen we graag begrip en geduld vragen van jullie. Het is gemakkelijk om kritiek te uiten als buitenstaander, maar weet dat iedereen die mee in Poezewoef zit alleen maar zijn of haar uiterste best doet. Vrijwilligers zullen dus waarschijnlijk ook niet onmiddellijk gecontacteerd worden, aangezien het te ingewikkeld is om daar nu aan verder te werken terwijl er geen medewerker is.”