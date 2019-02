Omgevingsdienst verhuist en sluit even de deuren LBR

27 februari 2019

16u26 0 Poperinge De Omgevingsdienst van Poperinge verhuist naar een nieuw pand in de Veurnestraat 22. Vanaf maandag 18 maart staat de dienst daar paraat.

De Omgevingsdienst zal niet open zijn op donderdag 14 en vrijdag 15 maart. In die periode verhuist de dienst vanuit de Technische Dienst van de Veurnestraat 55 naar haar nieuwe locatie in het Sociaal Huis in de Veurnestraat 22. Vanaf maandag 18 maart staat de dienst weer paraat op het nieuwe adres. De buitenschoolse kinderopvang Hopsakee start tegen 1 juli met hun werking in de Veurnestraat 55.