OLVi fietst bijna 5.500 km tijdens Dikketruienweek LBR

19 februari 2019

15u13 0 Poperinge Het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut organiseerde een Dikketruienweek om het klimaat extra in de verf te zetten. De milieuwerkgroep koos om ‘Met de fiets naar school’ te promoten. In één week werd 5.486,6 kilometer bijeen gefietst.

De Dikketruiendag was niet voldoende voor de middelbare school het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut, daar werd een Dikketruienweek georganiseerd van 11 tot 15 februari. De school wilde het klimaat nog eens extra in de kijker zetten. Het thema is dit jaar ‘Klimaatflandriens’. De milieuwerkgroep koos ervoor om ‘Met de fiets naar school’ te promoten. Op Dikketruiendag kreeg iedere fietser aan de schoolpoort een label ‘Klimaatflandrien’ om aan de fiets te bevestigen, om duidelijk te maken dat ze meewerkten aan een beter klimaat.

De volledige week kon via een enquête opgegeven worden hoeveel kilometer er die dag gefietst werd om die dag naar school te komen. “Van alle fietsende leerlingen en leerkrachten tellen we dan de gereden kilometer op. Op die manier konden we uitrekenen hoeveel we daarmee de CO2-uitstoot verminderen”, zegt Trees Dieryck van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut. “Vorige week fietsten we met het OLVi samen 5.486,6 km, dat maakt een winst van 46.087,44 kg CO2/jaar (ongeveer 46 ton). Spectaculair toch?”

Voor de leerlingen die niet met de fiets naar school konden, was er ‘ochtendgymnastiek’ . Enkele leerlingen van de milieuwerkgroep namen de andere mee op sleeptouw. De leerlingenraad organiseerde dan weer een ‘Gekketruien-wedstrijd’. Wie met de meest gekke trui naar school kwam, kreeg een verrassing.