OLV Gasthuis viert feest, want Jeanne is 100 jaar LBR

08 maart 2019

16u54 0 Poperinge In rusthuis Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis in Poperinge is bewoonster Jeanne Derycke 100 jaar geworden. Haar verjaardag werd gevierd met haar familie, de directie en het Poperingse stadsbestuur.

Jeanne Derycke werd op 7 maart 1919 geboren in Abele, als jongste van tien kinderen. Op haar negentiende trouwde ze met Cyriel Vanexem van Haringe. Het koppel ging op de boerderij van Cyriel wonen om die samen uit te baten en te doen groeien. Het koppel kreeg vier kinderen Jerome, Simonne, Jacques en Aline. Jacques, de jongste zoon, en zijn vrouw Colette namen het landbouwbedrijf in 1971 over en Cyriel en Jeanne verhuisden naar de markt in Roesbrugge om er te genieten van hun ‘oude dag’.

Cyriel en Jeanne waren 55 jaar gelukkig gehuwd en pasten volgens de familie goed samen. Ze vulden elkaar goed aan in zowel hun beroep als in hun huishouden. In oktober 1993 overleed Cyriel. Zeven jaar later verhuisde Jeanne naar het rusthuis en daar is ze nu gelukkig. Jeanne heeft ondertussen 12 kleinkinderen, 23 achterkleinkinderen en één achterachterkleinkind. Jammer genoeg is er van iedere generatie al één iemand uit deze mooie bende weggevallen. Zowel tante Simonne, nichtje Caroline als de kleine Charlotte zijn Jeanne te vroeg ontvallen.