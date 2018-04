OC De Bollaard feestelijk geopend 28 april 2018

Het nieuwe ontmoetingscentrum De Bollaard in Watou is gisteren feestelijk geopend. Alle Watouse verenigingen zorgden samen met de stad Poperinge voor een spetterend openingsfeest.





In de namiddag stonden er verschillende activiteiten op het programm, zoals een feestelijke stoet met alle schoolkinderen tot aan de nieuwbouw . De bibliotheek en de academie toonden hun nieuwe lokalen en organiseerden een voorleesuurtje, een kleine boekenverkoop, een muziekoptreden en een woordvoorstelling. Het stadsarchief pakte uit met 'De Bollaard van vroeger en nu'. Verschillende verenigingen organiseerden ook workshops (zoals koken en schaken) en initiaties (boogschieten, pingpong, bollen, kaarten, rummikub en petanque). De 'instuif' van het nieuwe gebouw begon om 20.30 uur met een barbecue. (LBR)