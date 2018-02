Obergrenzebach-straat in Hoppestad? 28 februari 2018

02u43 0

Haaks op de Duinkerkestraat 86-96 wordt een insteekweg aangelegd met het oog op het verkavelen van de achterliggende gronden. Nu wordt een geschikte naam gezocht. De suggestie van het college van burgemeester en schepenen - 'Obergrenzebachstraat'- doet de wenkbrauwen fronsen. Andere suggesties waren de 'Zwaluwstraat' en de 'Touwslagerstraat'. Elk van de voorgestelde namen vindt zijn oorsprong in de geschiedenis. Als je vanuit de nieuwe verkaveling in de Duinkerkestraat komt, dan lag vroeger recht tegenover die straat café De Zwaluw. In het huis links van de nieuwe straat was vroeger touwslager Catrycke. De 'Obergrenzebachstraat' verwijst dan weer naar de verbroedering tussen de brandweer van Poperinge en de brandweer van Obergrenzebach sinds 1964. Het college van burgemeester en schepenen draagt 'Obergrenzebachstraat' voor aan de raad voor principiële vaststelling. Enkele gemeenteraadsleden zijn er niet zo'n voorstander van en willen liever een naam die gemakkelijker uitspreekbaar is. "Jullie zijn voorbarig", vindt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Een definitieve beslissing volgt na het openbaar onderzoek en het advies van de culturele raad. Poperingeplatz bestaat wel in Obergrenzebach." De meerderheid stemt voor, maar de naam werd weggestemd door de oppositie stemt. (LBR)