NYE Poperinge organiseert 16+ fuif, 21+ fuif én nieuwjaarsetentje (en alleen voor 16+ fuif zijn nog kaarten) LBR

10 december 2018

17u48 0 Poperinge De organisatie NYE Poperinge blijft haar nieuwjaarsconcept uitbreiden. In JOC De Kouter is er een 21+ fuif en in zaal Maeke Blyde een 16+ fuif. “Dit jaar pakken we ook uit met een NYE Dinner”, klinkt het bij medeorganisator Jeroen Crombez.

Op 31 december kan er met ‘Nineteen’ en ‘Back in Time’ opnieuw dubbel gefeest worden in Poperinge. In zaal de Maeke Blyde wordt met ‘Nineteen’ een 16+ nieuwjaarsfuif georganiseerd en in JOC De Kouter wordt het een 21+ fuif met ‘Back in Time’. “Nieuw is ook een NYE Dinner in Irish Pub en Restaurant The Old Fiddler. Veel mensen vinden het leuk om ergens anders de voetjes onder tafel te schuiven. Zo hebben ze geen voorbereiding én geen rommelig huis”, zegt Jeroen Crombez. Hij en Jordy Bequoye zijn de mensen achter NYE Poperinge.

NYE Dinner

“De 21+ fuif organiseerden we vorig jaar voor het eerst. We voelden dat we met JOC De Kouter alleen niet genoeg mensen konden laten feesten. Er was ook een iets ouder publiek dat het nieuwe jaar ook feestend wilde inzetten, maar de stap niet durfde te zetten vanwege het jongere publiek”, vertelt Jeroen. “Nu hebben we twee fuifzalen, Maeke Blyde en JOC De Kouter, maar dat is blijkbaar nog niet genoeg. ‘Back in Time’ in De Kouter is al uitverkocht en voor ‘Nineteen’ in de Maeke Blyde zijn er nog een 50-tal kaarten beschikbaar. Ook het NYE Dinner is al volledig uitverkocht.” Voor 115 euro, dat is inclusief een toegangskaart voor Back in Time, kunnen de feestvierders genieten van bubbels vergezeld van hapjes, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert. “We hadden nooit gedacht dat ons concept zo’n succes zou worden. Door uit te breiden namen we natuurlijk een risico, maar we worden beloond. Er wordt nagedacht om volgend jaar nog groter uit te pakken, maar er is nog niets concreets.”

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor ‘Nineteen’ in zaal de Maeke Blyde is 16 jaar. “Het eerste en tweede deel van de tickets zijn al uitverkocht. Momenteel kost een ticket 40 euro. Er zijn nog een 50-tal kaarten beschikbaar, daarna is het volledig uitverkocht”, zegt Jeroen. “Nineteen werkt met een all-in-formule. Daardoor hoeft niemand zich zorgen te maken over zuipkaarten en geld. Iedereen mag drinken zoveel hij wil en kan.” De dj’s Viralz, Dizzy Dropz, Alpha Party, DJ Fré en Dj bountyhunter zullen ervoor zorgen dat de feestvierders het nieuwe jaar dansend kunnen inzetten.

In JOC De Kouter is er een minimumleeftijd van 21 jaar. “Het concept van Back in Time is onveranderd in vergelijking met vorig jaar. Muziek uit de goeie oude tijd met een vleugje hedendaagse beats. Hiervoor kunnen geen kaarten meer gekocht worden, want het event is al volledig uitverkocht.” In JOC De Kouter verzorgen HC-music, Deaf Generation, DJ Fré en DREZZ de muziek tot in de vroege uurtjes.