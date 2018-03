Nu ook opleiding Kleinkunst in academie 27 maart 2018

03u32 0 Poperinge Veel vernieuwingen binnen de kunstacademie van Poperinge. Binnen Woordkunst-drama wordt gestart met twee nieuwe opleidingen voor volwassenen: Kleinkunst en Theater Maken.

"In Kleinkunst is er aandacht voor muziek, het werken op teksten en presentatie, en kennismaking met het genre. Frank Verdru neemt de opleiding op zich met zijn kennis als zanger en liedjesschrijver. Hij is leerkracht toneel en bezieler van het duo Bloedend Hart", vertelt schepen van Onderwijs Loes Vandromme (CD&V). "De opleiding Theater Maken is gepast voor mensen die al een opleiding toneel hebben gevolgd of actief zijn in het amateurtoneel." De afdeling Muziek biedt folkgitaar als nieuw instrument aan. Kinderen van 6 en 7 jaar kunnen volgend jaar ook in de domeinen Muziek en Woordkunst-drama starten. "We zijn ervan overtuigd dat kinderen van die leeftijd nog niet zo sterk in kunsthokjes denken. Daarom verkiezen wij een 'Atelier zonder Muren', waarin zowel beeldende kunst, muziek als woordkunst aan bod komen. Dat gebeurt via co-teaching. Dankzij de financiële steun van de stad is dit mogelijk", vertelt directeur Wim Chielens. "Sinds dit jaar kunnen 8-jarigen ook meteen een instrument kiezen en tegelijkertijd theorie leren en musiceren met leeftijdsgenoten. In het verleden moest eerst een jaar notenleer gevolgd worden", vult Vandromme aan. Info: www.kunstacademiepoperinge.be. (LBR)