Nu ook gratis wifi in het Poperingse centrum LBR

12 maart 2019

17u21 0 Poperinge De vzw Centrummanagement heeft deze week een publiek wifinetwerk in Poperinge gelanceerd. Voortaan kan iedereen dus gratis surfen in het centrum.

Heel wat mensen zakken af naar Poperinge om er te winkelen, te genieten van de plaatselijke horeca of uit toeristische overwegingen. Om de mensen te blijven lokken, was gratis wifi in het handelscentrum een must. “We hebben hiermee een primeur in de Westhoek beet. Poperinge is namelijk de eerste stad in de streek die op de digitale beleving van zijn stadscentrum inspeelt. Het gratis wifinetwerk loopt in de Gasthuisstraat, op de Grote Markt, in de Ieperstraat tot aan het kruispunt met de Sint-Janskruisstraat en op de Paardenmarkt”, legt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) uit. Om in die zone wifi te kunnen aanbieden, trekt de vzw Centrummanagement 72.000 euro uit voor de volgende vijf jaar. Dankzij het gratis wifinetwerk kunnen ook de stadsdiensten bijvoorbeeld evenementen aankondigen of promoten.

De vzw Centrummanagement krijgt ook een subsidie van 15.000 euro binnen het Europese WiFi4EU-project. Dat project wil alle Europese burgers toegang geven tot draadloos internet op openbare plaatsen. Na een evaluatie van het eerste wifigebruik in het winkelhart zal de stad nagaan of het haalbaar is om extra gebieden mee te nemen binnen dat netwerk, zoals de Casselstraat en het Stationsplein.

Wie het gratis wifinetwerk wil gebruiken, verbindt zich met ‘Poperinge wifi’ en accepteert de gebruiksvoorwaarden. Daarna kun je gratis surfen.