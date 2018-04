Nog geen verkoop douanesite: mogelijk vervuilde grond 05 april 2018

02u43 0 Poperinge Een noodzakelijk bodemonderzoek vertraagt de verkoop van de douanesite Callicanes.

De douanesite Callicanes, tussen Poperinge en het Franse Steenvoorde, werd op 1 maart 1993 verlaten toen de Europese grenzen wegvielen. De gebouwen aan de Belgische kant staan leeg. "De douanegebouwen zijn eigendom van de federale overheid en de terreinen errond zijn van het Vlaams Gewest. Al sinds 2013 is er een verkoopmandaat voor de douanegebouwen, maar de verkoop is slechts zinvol wanneer die tegelijk gebeurt met de verkoop van de terreinen. Begin 2017 kreeg de Vlaamse dienst Vastgoedtransacties dan een verkoopmandaat voor de omliggende percelen", zegt Poperings Kamerlid en gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). "Na maandenlange stilte stapte ik naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Ik vroeg hem naar een stand van zaken. Nu blijkt dat bij een plaatsbezoek werd vastgesteld dat het terrein mogelijk risicogrond is en dat er eerst een oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. De timing van de verkoop zal nu afhangen van de resultaten van dat bodemonderzoek en van een eventuele bodemsanering." Momenteel zijn volgens minister Van Overtveldt twee ondernemingen geïnteresseerd als kandidaat-kopers. (LBR)