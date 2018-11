Nog altijd geen concrete afspraken over aanpak jaagpad 28 november 2018

02u27 0 Poperinge Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) blijft druk zetten op de Vlaamse Waterweg om het jaagpad langs de rechteroever van de IJzer aan te pakken, maar zijn pogingen hebben voorlopig weinig succes. Van concrete afspraken is nog steeds geen sprake.

De toestand van het jaagpad is volgens de burgemeester Dejaegher al meer dan twintig jaar een probleem. Toch verandert er niets. Om dat aan te kaarten, plaatsten de gemeenten Poperinge, Alveringem en Lo-Reninge in mei een infopaneel bij het pad. Op het paneel staan de contactgegevens van de Vlaamse Waterweg, die verantwoordelijk is voor het jaagpad. In september plaatste de Vlaamse Waterweg als antwoord een bord dat voetgangers de toegang tot het jaagpad ontzegt.





Afspraak geannuleerd

Gemeenteraadslid Jan Van Bruwaene (N-VA) vroeg in de laatste gemeenteraad hoe het nu verder moet. "Het jaagpad is een bezorgdheid die velen met ons delen", sprak burgemeester Dejaegher. "De problemen werden meermaals aangekaart. We dachten goed nieuws te krijgen, want we werden door de Vlaamse Waterweg op 1 oktober uitgenodigd voor een gesprek. Jammer genoeg werd die afspraak geannuleerd. We keken voor een nieuwe datum en boden op vraag van de Vlaamse Waterweg ook een vergaderlokaal aan, maar sindsdien is het stil. Een nieuwe datum is er dus nog niet. Deze maand hebben we een herinnering gestuurd, maar er is nog geen nieuws uit de bus gekomen. We blijven ermee bezig." (LBR)