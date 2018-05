Nog 10 plaatsen vrij in Secundaire Freinetschool 15 mei 2018

Wie nog wil inschrijvingen voor volgend schooljaar in de secundaire freinetschool in Poperinge zal vlug moeten zijn.





"Voor volgend schooljaar zijn er slechts 10 plaatsen vrij. Wij starten met twee klassen in het eerste jaar", klinkt het de secundaire freinetschool. De deuren van de school stonden op woensdagnamiddag 9 mei open voor alle geïnteresseerde en nieuw-ingeschreven leerlingen voor volgend schooljaar.





Ze organiseerden een doe-namiddag in samenwerking met de huidige leerlingen waarbij de modules werden voorgesteld.





(LBR)