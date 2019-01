Nieuwjaarsreceptie voor groot en klein LBR

06 januari 2019

17u32 0 Poperinge De Provenaars daagden opnieuw massaal op voor hun nieuwjaarsreceptie in OC De Croone. Een hapje en een drankje voor de volwassenen. Een grimestand en speelbus voor de kinderen.

Er wordt overal feestelijk geproost op het nieuwe jaar en dat was zaterdagavond ook het geval in Proven. Aansluitend op het driekoningenfeest waren alle Provenaars, groot en klein, welkom op de nieuwjaarsreceptie. Naast een glaasje kon de honger ook gestild worden met een barbecueworst. Pieter Lonneville zorgde voor de muzikale omlijsting. Voor de kinderen was de speelbus van de partij en konden ze zich laten schminken bij de grimestand. Verbroederingscomité Proven - Obterre en het Bewonersplatform namen de organisatie voor hun rekening.