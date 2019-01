Nieuwjaarsfuiven verstoord door vechtpartijen Opstootjes en overmatig alcoholgebruik zetten domper op feesten LBR

01 januari 2019

15u10 0 Poperinge Een 2.000-tal Poperingenaars ging het nieuwe jaar in op de nieuwjaarsfuiven ‘Nineteen’ en ‘Back in Time’. Aan goede muziek en sfeer geen gebrek. “Jammer genoeg waren er ook vechtpartijen en keken sommigen te diep in het glas”, klinkt het bij medeorganisator Jeroen Crombez.

“Onze beide fuiven in JOC De Kouter en zaal Maeke Blyde en ons NYE Dinner in Irish Pub en restaurant The Old Fiddler waren uitverkocht. Er was een goede sfeer en mensen amuseerden zich. Dat is altijd onze bedoeling geweest”, vertelt medeorganisator Jeroen Crombez. Hij en Jordy Bequoye zijn de trekkers van NYE Poperinge.

Op nieuwjaarsavond kon er dubbel gefeest worden in Poperinge tijdens ‘Nineteen’ en ‘Back in Time’. In zaal de Maeke Blyde werd met ‘Nineteen’ een 16 +-nieuwjaarsfuif georganiseerd en in JOC De Kouter werd het een 21+-fuif met ‘Back in Time’. “Dit jaar werden wel meer mensen afgevoerd door overmatig alcoholgebruik. Vooral op de fuif ‘Nineteen’ in de Maeke Blyde waren er problemen. Jongeren kennen hun grenzen blijkbaar niet.”

Domper

“Twee keer was er ook ruzie in de zaal. Voor ons en de andere feestvierders zet dat natuurlijk een domper op de feestvreugde. De politie is een aantal keer moeten tussenkomen. Niet alles is vlekkeloos verlopen en dat is jammer. Jordy en ik hebben die zaken opgemerkt en zullen trachten een oplossing hiervoor te vinden.” Nieuw deze editie was het NYE Dinner in Irish Pub en Restaurant The Old Fiddler. “Dat verliep fantastisch. Mensen waren heel tevreden en vonden het lekker. Ze moesten eens niet zelf koken én hadden na afloop van ouderjaaravond geen rommelig huis, dat is altijd fijn”

Verder blikt de organisatie toch tevreden terug op hun nieuwjaarsfuiven. “We bieden meer dan 2.000 mensen in Poperinge een all-in-ervaring en daar genieten ze van. Dat is onze bedoeling en dat er problemen mee gepaard gaan, weten we op voorhand. We hopen om dit volgend jaar te kunnen verzetten”, klinkt het bij Jeroen.