Nieuwe zwemreeksen in Sport- en Recreatiebad De Kouter

31 december 2018

In januari starten nieuwe zwemreeksen in Sport- en Recreatiebad De Kouter Poperinge waaronder instaptesten voor de zwemacademie en lessen 'Aquabalance'.

Heel wat nieuwe zwemlessen gaan in januari van start in Sport- en Recreatiebad De Kouter Poperinge. Op 5 januari starten de instaptesten voor de zwemacademie. Op 9 januari starten de lessen voor nieuwe kinderen in de zwemacademie die nog geen 5 jaar zijn en gaan ook de vervolglessen van start. Lessen ‘Aquabalance’ worden op 10 januari georganiseerd. Dat is een complete workout op een met lucht gevulde mat in het water. Het gaat om een 5-delige lessenreeks, vijf donderdagen na elkaar. Via de webshop van zwembad De Kouter is de beschikbaarheid van de lessen zichtbaar. Wie erbij wil zijn, zal zich voor bepaalde lessen moeten haasten. Alle data, beschikbaarheid en verdere informatie over alle nieuwe zwemreeksen kan je nalezen op www.webshopzwembadpoperinge.recreatex.be.