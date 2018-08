Nieuwe verkaveling heet 'Burgemeester Deblockstraat' 31 augustus 2018

De nieuwe verkaveling in de Molenstraat en de Waaienburgseweg in Krombeke had nog geen naam. In de gemeenteraad werd de straatnaam "Burgemeester Deblockstraat" definitief vastgesteld. (LBR)