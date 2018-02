Nieuwe uitbater tevreden: mazarinetaart blijft West-Vlaams streekproduct 07 februari 2018

02u30 0 Poperinge Chocolatier Stijn Glorie van Chocolaterie Stijn in Poperinge is een bijzonder gelukkig man, zijn mazarinetaart mag opnieuw het label '100% West-Vlaams' dragen.

"Vorig jaar kocht ik deze zaak, de vorige eigenaar mocht toen ook al het West-Vlaamse label op zijn mazarinetaart plakken", aldus Stijn. "De taart werd gemaakt aan de hand van een oud familierecept. Omdat ik toch de nieuwe uitbater werd, moest ik de aanvraag tot erkenning opnieuw doen. Ik ben dan ook blij dat ik het label mag gebruiken, het is wel belangrijk voor ons." Het label '100% West-Vlaams' bewijst dat het product een eerlijk product is dat authentiek en kwaliteitsvol is. De Poperingse mazarinetaart is een taart van briochedeeg overgoten met een warme saus van boter en stroop en bestrooid met kaneel. De bereiding was in het verleden zeer populair als dessert op 'pastoorconferenties' en rouwmaaltijden voor de vooraanstaande burgerij in en rond Poperinge. "Momenteel is het nog steeds een populair dessert, maar dan voor iedereen", weet de bakker nog. Voor de bereiding van de taart worden nog altijd dezelfde ingrediënten als vroeger gebruikt. (CMW)