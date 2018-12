Nieuwe reeks ‘Eerste Hulp’ vanaf 1 februari LBR

27 december 2018

11u15 0 Poperinge Vanaf 1 februari start Rode Kruis Poperinge met hun nieuwe lessenreeks eerste hulp.

“Denk je al na over welke zotte nieuwjaarsbeloftes je binnenkort zult maken? Wij willen je alvast een handje helpen! Vanaf 1 februari start onze nieuwe lessenreeks ‘Eerste Hulp’”, klinkt het bij Rode Kruis Poperinge. Vanaf 16 jaar kan je de cursus volgen en die is volledig gratis.

In een eerstehulpcursus van het Rode Kruis leer je hoe je eerste hulp verleent, maar je leert er ook nuttige technieken. Daarnaast krijg je tips om een slachtoffer zo goed mogelijk te verzorgen. De eerste les vindt plaats in de brandweerkazerne, Doornstraat 45 in Poperinge, op 1 februari 2019 om 19.15 uur. Info en inschrijven via www.poperinge.rodekruis.be of vorming@rodekruis.poperinge.be.