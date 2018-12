Nieuwe plannen voor Vroonhofsite 13,5 miljoen euro investeert Poperinge in 2019 LBR

18 december 2018

00u49 0 Poperinge De budgetwijziging en het meerjarenplan 2019 stonden op de agenda tijdens de laatste gemeenteraad in Poperinge. Oppositieraadsleden van Open VLD, Bert Costenoble en Johan Lefever, deelden hun bezorgdheid en vragen over de schuldenlast en de volledig aankoop van de Vroonhofsite.

Op de laatste gemeenteraad van het jaar staat traditioneel het budget van het volgende jaar op de agenda. In totaal zal Poperinge in 2019 voor een bedrag van 13,5 miljoen euro investeren. Enkele belangrijke investeringsprojecten zijn: afwerken Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, werken doortocht Reningelst fase 1, aankoop volledige Vroonhofsite, en afwerken depot Technische dienst. Gemeenteraadslid Bert Costenoble (Open VLD) maakt zich zorgen over de financiële gezondheid. “De financiële toestand van de stad baart me zorgen. Eind 2019 zal de stad te kampen hebben met een schuld van 38 miljoen euro”, sprak Costenoble. “De schuldenlast slaat op een volledige realisatie van alle plannen. We zien wel waar we op afklokken. Er is nog ruimte om investeringen te doen en om nog bijkomend beleid te voeren”, klonk het bij schepen van Financiën Ben Desmyter (CD&V).

Oppositieraadslid Johan Lefever (Open VLD) vroeg toelichting over de volledige aankoop van de Vroonhofsite. De stad Poperinge kocht in 2016, voor 1,25 miljoen euro, 60 procent van de Vroonhofsite. Het gemeenschapsonderwijs is niet meer van plan om op de Vroonhofsite een nieuwe school te bouwen en verkocht de resterende 40 procent van de gronden voor een bedrag van 1,35 miljoen euro aan de stad. De gronden worden eigendom van de stad in januari 2019. “Wat is de toekomst van dit dossier? Er moet opnieuw een plan ontworpen worden. Moet hierbij van 0 begonnen worden? Begrijpelijk gezien de evolutie in het dossier, maar toch ook jammer want is er is waarschijnlijk wel wat geld verloren gegaan. De opmaak van die plannen is toch ook niet zonder kost”, stelde Lefever. “Wat wordt de visie van dit geheel? Zijn er nieuwe opportuniteiten, nieuwe plannen die nog niet gekend zijn? Wat is de timing? Wat voorzien jullie concreet om te realiseren binnen deze legislatuur?”

De plannen met de Vroonhofsite werden toegelicht door burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “We werden met onverwachte evoluties geconfronteerd. Het oorspronkelijke plan is nog deels bruikbaar. Dit is een ongelooflijke opportuniteit voor onze stad. We laten een nieuw plan ontwikkelen. Als we in 2019 een of meerdere ontwerpbureaus kunnen aanstellen, zijn we op de goede weg. Begin 2020 mogen we waarschijnlijk resultaten verwachten, maar hoe die zullen eruitzien weten we nog niet.