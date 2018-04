Nieuwe openingsuren voor bibliotheken 28 april 2018

02u41 0

Bibliotheek De Letterbeek heeft vanaf 2 mei nieuwe openingsuren. De bib zal extra open zijn op donderdagvoormiddag. 's Avonds sluit de bibliotheek wel om 19 uur in plaats van om 20 uur. In totaal zal de bibliotheek nu 33 uren per week open zijn, drie uur meer dan vroeger. In de nieuwe bib van Watou kan je vanaf 2 mei elke vrijdag terecht tussen 14 en 18 uur. In Roesbrugge zijn de werken van start gegaan om de uitleenpost te verbouwen tot een Buurtsalon. Er zal niet enkel een bibliotheek zijn, maar er zullen ook verenigingen kunnen vergaderen, en dienstencentrum De Bres zal er regelmatig activiteiten organiseren. Het einde van de werken is voorzien tegen het kermisweekend van 1 september. Tijdens de verbouwingswerken verhuist de uitleenpost naar de gang van OC Karel De Blauwer. Tijdens de werken is de bib open op vrijdagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur. Meer informatie op www.poperinge.bibliotheek.be. (LBR)