Nieuwe opblaasbare tent voor Rode Kruis 19 november 2018

De vrijwilligers van de hulpdienst van Rode Kruis Poperinge hebben een nieuwe opblaasbare tent in gebruik genomen. Dat gebeurde tijdens een maandelijkse oefening. De rode tent is vijf op zes meter en kan door twee personen in amper één minuut worden opgezet. Ze zal ingezet worden bij preventieve hulpacties, maar ook gebruikt worden bij rampen en andere noodsituaties. De aankoop was mogelijk dankzij de opbrengsten van de jaarlijkse stickeractie, maar ook dankzij de jaarlijkse maaltijd 'hammetje met groentjes'. (LBR)