Nieuwe legislatuur met minder commissievergaderingen

29 januari 2019

16u57 0 Poperinge Tijdens de gemeenteraad van maandagavond liet de oppositie van zich horen. Het terugschroeven van het aantal gemeenteraadscommissies voor iedere gemeenteraad kon op weinig begrip rekenen.

Het kersverse gemeenteraadslid Bram Meeuw (Open VLD) had enkele bedenkingen. “Het aantal gemeenteraadscommissies voor elke gemeenteraad gaat van vier naar één. Ook het aantal leden wordt aangepast naar 10 vaste leden. Elke partij moet vertegenwoordigd worden. Met onze zeven zetels zullen we dus ondervertegenwoordigd zijn. Is er een reden voor de terugschakeling van de commissies?”, vraagt Bram Meeuw zich af. Gemeenteraadsleden Alex Colpaert (Groen), Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) en Jean-Marie Blondeel (N-VA) sluiten zich aan bij gemeenteraadslid Meeuw.

“De beslissing is gebaseerd op 6 jaar ervaring. Op bepaalde commissievergaderingen waren 4 à 5 raadsleden aanwezig en enkele schepenen. Waar zijn we dan mee bezig? Moeten we dan belastinggeld, om de aanwezige gemeenteraadsleden te vergoeden om aanwezig te zijn, blijven spenderen aan commissievergaderingen?”, klinkt het bij burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Op sommige vergaderingen waren er ook amper agendapunten en duurde die vergaderingen amper een 25-tal minuten. Heel vaak werden vragen vanuit de commissie herhaald op de gemeenteraad. Is een commissievergadering dan wel nodig? We zijn zeker bereid om belangrijke projecten, zoals een groot bouwproject, toe te lichten in een vergadering.”

Vragenuurtje

Raadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) blijft ijveren voor een vragenuurtje aan begin van de gemeenteraad. “Het geeft de Poperingenaars de kans om vragen te stellen aan het college. We vinden dit nog steeds een belangrijk punt van transparantie. Inwoners kunnen wel een verzoekschrift indienen om iets aan te halen, maar ik denk niet dat deze vorm veel gebruikt wordt.”

Schepen Loes Vandromme (CD&V): “Inhoud is belangrijker dan de vorm. Er zijn inspraakvergaderingen in de stad en bewonersplatforms in de deelgemeenten. Bewoners zijn daar zeer tevreden mee. Ze kunnen in debat gaan, vragen stellen en ons consulteren. We kunnen misschien wel nog stappen zetten in het online platform. U zegt dat er in de gemeenteraad geen plaats is voor de Poperingenaars. Ik voel mij een Poperingenaar in hart en nieren. Ik hoop dat iedereen hier zo denkt en dat wij een stem mogen zijn voor onze inwoners.”