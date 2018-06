Nieuwe inwoners onthaald door stadsbestuur 05 juni 2018

Naar jaarlijkse gewoonte nodigde het stadsbestuur de nieuwe inwoners van Poperinge uit op een onthaalvoormiddag. De ideale gelegenheid om uitgebreider met elkaar kennis te maken.





Een 40-tal nieuwe inwoners waren aanwezig. 's Morgens werden de nieuwe inwoners ontvangen in LDC De Bres voor een ontbijt. Daarna stond een wandeling met stadsgidsen in het centrum op de agenda. De onthaalvoormiddag werd afgesloten met een verfrissende dorstlesser in het Hopmuseum.











(LBR)