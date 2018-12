Nieuwe editie Pops 17 keert terug naar 1919: “Wat hebben onze personages na de oorlog meegemaakt?” Heemkring Aan De Schreve pakt toch weer uit met nieuwe revue Laurie Bailliu

04 december 2018

12u00 0 Poperinge Er komt dan toch een vervolg op Pops 17. Heemkring Aan de Schreve kondigde een half jaar geleden het einde van de theaterwandeling rond WO I aan, maar nu stelt de heemkring toch weer een nieuwe editie voor. Het verhaal gaat verder waar het vorige eindigde. We komen dus te weten hoe het de personages verging de eerste jaren na de oorlog.

De theaterwandeling Pops 17 was toe aan zijn laatste editie, zo liet de organisatie een half jaar geleden weten. De wandeling nam de deelnemers mee naar het Poperinge van september 1917. Na vijftien jaar was de organisatie van de re-enactment theaterwandeling voor heemkring Aan de Schreve te zwaar geworden. “Met pijn in het hart moesten we mededelen dat Pops 17 editie 2018 de laatste zou worden. Het voorbereidende werk en de organisatie werd te veel. Alle edities waren uitverkocht, dus we konden stoppen op een hoogtepunt. Precies honderd jaar geleden eindigde de oorlog en het zou dan ook onzinnig zijn een eeuw na datum te blijven verder vertellen over de Eerste Wereldoorlog”, zegt Willy Tillie van heemkring Aan de Schreve. “Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het verlangen bij de spelers groeide om verder te gaan en ook bij ons was dat het geval. Daarom breien we nu toch nog een vervolg aan Pops 17.”

Na de oorlog

Onder het thema ‘Pops 17: Hoe verliep het verder? De eerste jaren na de oorlog’ brengt heemkring Aan de Schreve een nieuw verhaal. “Het verhaal speelt zich af tussen 1919 en 1922. Hoe is het verder verlopen met onze personages Elie en Sylvie Cossey, de uitbaters van A la Poupée, met de pastoor, met de Britse oud-strijders, met Ginger…” De roodharige dochter Ginger van café A la Poupée werd een begrip voor veel Britse officieren en wordt meermaals vermeld in hun dagboeken. Ze belichaamde voor velen een herinnering aan het dagelijkse leven thuis. Omdat A la Poupée voor de Britten een onuitspreekbare naam was, groeide het café onder de naam Ginger’s uit tot een van de bekendste etablissementen achter ‘The Ypres Salient’. “Wat heeft zij meegemaakt? En de anderen? Die verhalen willen we brengen. Ik heb alles gelezen wat er te lezen viel over die periode”, verzekert Willy. “Stefaan Cossey en ik schrijven alle teksten voor de nieuwe voorstelling. Daarnaast staat Stefaan ook in voor het scenario. Het is deze keer een verhaal zonder namiddagwandeling en zonder avondmaal en op een andere locatie. Het wordt een spetterende revue volgens het oude recept: een reeks historische verhalen, doorspekt met tijdgebonden liederen. Ook deze keer zal er interactie zijn tussen de spelers en het publiek.”

Kaartenverkoop

Het nieuwe verhaal wordt gebracht in café Oud-Vlaenderen. In de zaal zijn 120 plaatsen. “Twee voorstellingen zijn al uitverkocht en de kaartenverkoop is nog maar pas gestart. We hadden wel verwacht dat veel mensen interesse zouden hebben, maar dit gaat wel heel snel”, lacht Willy. “Er zijn geen kaarten meer verkrijgbaar voor zaterdag 2 en 9 maart. Voor vrijdag 1 en 8 maart zijn er wel nog kaarten beschikbaar, maar meer dan de helft is al verkocht.”

Wie Pops 17 ‘Hoe verliep het verder...’ wil zien, zal er dus snel bij moeten zijn. Een ticket kost twaalf euro en is te verkrijgen bij Willy Tillie via willy.tillie@telenet.be of op 0474/49.78.83.