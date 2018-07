Nieuwe deken voor Poperinge 25 juli 2018

02u45 0

Miguel Dehondt is met ingang van 1 december 2018 benoemd tot deken van het decanaat Poperinge. Hij is aalmoezenier in het Jan Yperman ziekenhuis in Ieper. Vanaf 1 december wordt hij ook pastoor van de pastorale eenheid Sint-Bertinus Poperinge-Vleteren. Hij blijft medepastoor in de federatie Heuvelland. Hij volgt E.H. Jozef Gheysens op. (LBR)