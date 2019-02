Nieuwe begraafplaats voor Krombeke LBR

26 februari 2019

18u57 0 Poperinge In Krombeke wordt gezocht naar een locatie om een nieuwe begraafplaats te realiseren.

Het kerkhof rond de Sint-Blasiuskerk in Krombeke laat op korte termijn heel weinig bijkomende begravingen toe. De stad zoekt een locatie om een nieuwe begraafplaats te realiseren. Voor de aanleg van de begraafplaats, bijhorende parking en de uitbreiding van de speelinfrastructuur moet een grondverwerving gebeuren. Het gaat om een perceel weiland in de buurt van de Roggestraat in Krombeke. De gemeenteraad keurde hiertoe het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota goed.