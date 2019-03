Nieuw wandel- en fietspad verbinden Ieperstraat en het Rekhof LBR

Poperinge De plannen voor de bouw van appartementen en winkels met ondergrondse parkeergarage in de Ieperstraat en in het Rekhof worden concreter. In het projectvoorstel wordt een wandel- en fietspad aangelegd van de Ieperstraat naar het Rekhof.

De appartementen en winkels met ondergrondse parkeergarage zijn gepland in de Ieperstraat 19–29 en het Rekhof 13–19. In de Ieperstraat is er ruimte voor een grote winkel, achttien appartementen en twee woningen. Op het Vroonhof is er plaats voor 94 appartementen. Er komen 129 parkeerplaatsen, waarvan twintig bovengronds. Een wandel- en fietspad verbindt de Ieperstraat met het Rekhof. De gemeenteraad keurde tijdens de laatste gemeenteraad de aanleg van de wegen goed. “Dat wandel- en fietspad is een voordeel voor iedereen”, zegt gemeenteraadslid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Maar in hoeverre zijn de inwoners ingelicht over dit project, dat toch wel omvangrijk is?”

“Het gaat eigenlijk om drie dossiers die elk afzonderlijk tot stand komen en ontwikkeld worden, maar die eigenlijk wel verband hebben met elkaar”, reageert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “De nieuwe school van het gemeenschapsonderwijs langs het Rekhof heeft invloed op de buurt. Parkeren wordt echter geen probleem, want per appartement is er één parkeerplaats voorzien. We willen het project en de impact voor de buurt graag aan de buurtbewoners voorstellen, maar dit kan pas als het project volledig vorm heeft. Sommige mensen storen zich aan de komst van het aantal appartement, maar we zitten nog ver onder het Vlaamse gemiddelde.”