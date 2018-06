Nieuw volkstuinpark 'De Bommelaer' geopend 16 juni 2018

Het nieuwe volkstuinpark 'De Bommelaer' in Poperinge is geopend langs de Westlaan. "Het zal aansluiten bij het nieuwe speelbos naast de Westlaan, daarom werd ook gekozen voor een open karakter. Mensen die een bezoek brengen aan het nieuwe speelbos zullen door de volkstuintjes kunnen wandelen. We willen het echt openstellen voor iedereen", klinkt het bij Eddy Lobeau, secretaris Tuinhier Poperinge. De volkstuintjes begonnen in de Bellestraat. Toen beslist werd om van het perceel bouwgrond te maken, moest er gezocht worden naar een nieuwe locatie. De stad vond een tijdelijk perceel in de Veurnestraat. De definitieve locatie ligt langs de Westlaan. "In het nieuwe volkstuinpark is er plaats voor 30 geïnteresseerden. De eerste fase werd afgerond en dat betekent dat er 16 tuintjes af zijn. Die zijn ook allemaal verhuurd. Er wordt volop gewerkt in de tuintjes en ze staan zo goed als vol. Het werkt stimulerend om elkaar aan het werk te zien. De opening was ook wel een duwtje in de rug." In de tweede fase, begin 2019, komen er nog 15 tuintjes, een gedeelde serre en een samentuin voor groepstuinieren. Voor mensen met een beperking kunnen verhoogde bakken geïnstalleerd worden. "Er wordt bewust in twee fasen gewerkt, omdat we niet zeker wisten hoeveel interesse er zou zijn. Een landbouwer gebruikt momenteel het andere deel."





(LBR)