Nieuw: van de glijbaan in een band KERSTMARKT PAKT UIT MET ATTRACTIE 'TUBE SLIDE' LAURIE BAILLIU

24 november 2018

02u23 0 Poperinge De Grote Markt is straks opnieuw het decor voor 'Winter in Poperinge', een gezellige kerstmarkt met tal van extra's. Nieuw zijn de winterkiosk, waar lokaal talent zal optreden, en de Tubing Slide, een glijbaan van 25 meter lang en 5 meter hoog.

Op vrijdagavond 14 december om 19 uur opent de kerstmarkt feestelijk de deuren met een vuurshow. Afsluiten gebeurt op zondag 6 januari met een gratis nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Poperinge en met vuurwerk. "En dit jaar voorzien we niet één, maar twee attracties. Zoals elk jaar is er een attractie voor de kleinsten. Dit jaar is dat een nostalgische draaimolen. Daarnaast voorzien we ook elk jaar een spectaculaire attractie. Deze keer kozen we voor de Tubing Slide van 25 meter lang en 5 meter hoog. Voor 3 euro kan je twee keer met een band van de glijbaan glijden of twee ritjes maken op de draaimolen", vertelt Florentien Lahoutte, deskundige van de stad voor lokale economie.





Winter in Poperinge pakt dit jaar uit met nog een nieuwigheid. "Dit jaar komt er een speciale winterkiosk naast de ijspiste waar tal van lokale artiesten hun opwachting zullen maken. Op die manier geven we plaatselijke artiesten een podium." Net zoals vorig jaar kan je ook opnieuw schaatsen op de Grote Markt. "Deze editie wordt de schaatspiste bovendien overdekt door een volledig doorzichtige tent. Dat heeft als voordeel dat ouders hun schaatsende kinderen kunnen in de gaten houden." Er worden ook opnieuw twee jeugdinitiaties ijshockey voor jongeren tot 16 jaar georganiseerd. "Die initiaties waren vorig jaar een groot succes."





Shoppingweekend

En dan zijn er uiteraard nog de chalets. "Elke chalet op de kerstmarkt wordt opnieuw uitgebaat door een Poperingse vereniging. Ze serveren onder meer streekbieren, warme chocolademelk, wafels, enzovoort." Het openingsweekend van de kerstmarkt is meteen ook een shoppingweekend. "Op zaterdag 15 december krijgen shoppers bij elke aankoop in een van de deelnemende handelszaken één gratis ticket voor de attracties. Op zondag zullen kerstmannen rondlopen die snoep uitdelen."





Het volledige programma van 'Winter in Poperinge' kan je nalezen op www.poperinge.be.