Nieuw stadsgebouw op de Gaselwestsite heet De Speelveugel 15 maart 2018

Binnenkort neemt Stad Poperinge een nieuw gebouw in gebruik. Het stadsbestuur deed een beroep op de originaliteit en de creativiteit van haar inwoners om een naam te vinden.





Uit de 50 inzendingen werden drie namen gekozen. De inwoners konden hun voorkeur doorgeven op een Facebookpost op de pagina van de Jeugddienst. Het werd duidelijk dat de naam 'De Speelveugel' in de smaak viel bij de inwoners.





Het gebouw bevindt zich op de voormalige Gaselwestsite, in de Doornstraat. Het zal de uitvalsbasis worden van vakantiespeelplein De Piepauw en tal van andere Poperingse verenigingen. De stad neemt het gebouw in gebruik vanaf de paasvakantie.





Een officiële opening volgt als het speeldomein rond het gebouw weer volledig aangelegd is. Voor de inwoners uit de buurt komt er binnenkort een rondleiding en infomoment in het gebouw. (LBR)