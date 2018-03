Nieuw online platform 'bizLocator' voor bedrijfsvastgoed 07 maart 2018

02u39 0

Een nieuw online platform voor bedrijfsvastgoed 'bizLocator' werd gelanceerd door de stad Poperinge, CIB-Vlaanderen, ORIS nv en het Agentschap Innoveren & Ondernemen.





Starters, ondernemers en investeerders die op zoek zijn naar een passende ruimte voor hun activiteit in Poperinge kunnen voortaan terecht op bizLocator, te raadplegen via www.poperinge.be/bizlocator. Zowel vastgoedmakelaars, overheden als professionele aanbieders kunnen op bizLocator bedrijfsvastgoed plaatsen. BizLocator brengt een overzicht van zowel leegstaande winkels en horecazaken als kantoren, industriële loodsen en bedrijfsgronden. "Met de lancering van dit online platform waar vraag en aanbod van bedrijfsvastgoed elkaar vinden, realiseren we precies wat we beogen: het verder optimaliseren van de ondernemersvriendelijke dienstverlening van onze stad. Dankzij bizLocator is er nu één actueel overzicht van beschikbare ruimte om te ondernemen. Dit overzicht is gebruiksvriendelijk en permanent raadpleegbaar, een administratieve vereenvoudiging voor elke ondernemer", zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). (LBR)