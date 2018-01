Nieuw leslokaal in OLV-instituut 02u33 0 Foto Michael Depestele

In het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut in Poperinge werden de deuren opengezet voor de vernieuwde modelokalen. "Om goed en geïntegreerd te kunnen werken zijn alle modelokalen naast elkaar gebracht", klinkt het. "Dat laat ons toe vakoverschrijdend te werken en over de leerjaren heen. Binnen de school werd de retouchewinkel 'Fashionistaz' opgestart als project waar de samenwerking tussen de vakken CPL (Communicatie, Presentatie en Lifestyle), Mode en Retouches een feit wordt. De lessen worden in de praktijk uitgeoefend en de leerlingen worden vertrouwd met klantencontact." Op de foto zien we Sabine Lucas, Christa Vercruysse, directeur Lieven Delvoye, Greet Seynaeve, Fanny Caulier, Trees Dieryck, Katrien Neels en Mia Vandermarliere.





(CMW)