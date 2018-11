Nieuw dierenasiel zoekt nog vrijwilligers POEZEWOEF KAN STRAKS PAK HELPENDE HANDEN GEBRUIKEN LAURIE BAILLIU

21 november 2018

02u23 0 Poperinge Het nieuwe dierenasiel Poezewoef in Poperinge zoekt nog geëngageerde vrijwilligers, net als pleeggezinnen voor jonge katjes. "Als we onze officiële erkenning als dierenasiel hebben gekregen, zullen we nog een pak vrijwilligers kunnen gebruiken", zegt Sara Hamels.

Op Werelddierendag op 4 oktober opende het nieuwe dierenasiel 'Poezewoef' de deuren langs de Ouderdomseweg in Poperinge. Het asiel voor honden en katten is een samenwerking van de vier Westhoekgemeenten Vleteren, Mesen, Heuvelland en Poperinge. "Wij zijn nog volop bezig met het opbouwen van onze vrijwilligerswerking. Momenteel zijn we enkel actief als schuthok. We zorgen voor de opvang van verloren gelopen honden en herenigen ze zo snel mogelijk met hun baasjes", vertelt vaste medewerker Sara Hamels. "Als we onze erkenning als dierenasiel van de dienst Dierenwelzijn hebben ontvangen, kunnen we van start gaan met adopties en het opvangen van dieren die eigenaars hebben afgestaan. Die erkenningsprocedure neemt enkele maanden in beslag. Onze dierenopvang is uiteraard nu al een meerwaarde. We hebben al veertien honden opgevangen in het schuthok, vier verblijven nog bij ons omdat we ze nog niet hebben kunnen herenigen met hun baasje."





De vrijwilligerswerking wordt nu volop uitgebouwd. "Wij zijn in de eerste plaats op zoek naar vrijwilligers voor het onderhoud van de kennels, het schoonmaken van de kattenkooien, het voederen van de dieren en het uitlaten van de honden in de week en het weekend."





Pleegouders gezocht

Iedereen mag zich als vrijwilliger aanmelden, na overleg wordt gekeken welke taken de vrijwilliger op zich kan nemen. "Online bereikten we al een mooi aantal mensen van de deelnemende gemeenten, Poperinge, Vleteren, Heuvelland en Mesen. Ik hoop dat we vrijwilligers vinden uit al onze gemeenten", zegt Sara. Het nieuwe dierenasiel is ook op zoek naar opvanggezinnen voor kittens. "Deze groep vrijwilligers volgt de jonge katjes intensief op, geeft hen liefde en aandacht, de nodige medische zorgen en hygiënische leefomstandigheden. In samenwerking met een dierenarts uit jouw gemeente."





Op vrijdag 30 november organiseert het dierenasiel een infoavond voor kandidaat-pleeggezinnen. Je opgeven als vrijwilliger kan via info@dierenasielpoezewoef.be.