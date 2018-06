Nieuw dierenasiel wordt 'Poezewoef' gedoopt 08 juni 2018

'Poezewoef' wordt de naam voor het dierenasiel van de projectvereniging Zuidelijke Westhoek. Het dierenasiel wordt momenteel gebouwd langs de Ouderdomseweg in Poperinge en zal dieren van Poperinge, Vleteren, Heuvelland en Mesen opvangen. Het dierenasiel zou rond het zomerverlof operationeel zijn. De partners deden een beroep op hun inwoners om mee te denken over een passende naam. Kim Overbergh uit Krombeke en Francine Clabau uit Poperinge stuurden beide de naam Poezewoef in als voorstel. Zij ontvangen hun prijs bij de opening van het dierenasiel. (LBR)