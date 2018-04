Nieuw bedrijvenpark Trias verwelkomt al 5 bedrijven 26 april 2018

02u29 0 Poperinge Vijf van de zeven percelen op het nieuwe bedrijvenpark 'Trias' werden al verkocht. De afbraakwerken op de oude Barco-site zijn gestart.

Het nieuwe bedrijvenpark Trias in Poperinge is een herontwikkeling van de oude Barco-site. De site bestaat uit 32.000 m² bedrijfsgronden en werd opgesplitst in verschillende percelen. Er is ook ca. 5.000 m² bestaande gebouwen die worden gerenoveerd. Trias is een samenwerking tussen Barco en de Kortrijkse projectontwikkelaar Futurn.





"De afbraakwerken van enkele oude gebouwen zijn aan de gang. Met 5 bedrijven werd al een koopovereenkomst gesloten", vertelt Frederik Baert van nv FUTURN.





De bedrijven Rik Debeer (grond- en afbraakwerken), Christophe Samyn BVBA (bouwonderneming), Dema Construct (machine constructiebedrijf), een bedrijf actief in logistiek & transport en Bert Verhille (sanitair) kochten een perceel om hun activiteiten verder uit te breiden. Iedere koper bouwt voor zichzelf. Het is daarom moeilijk om te zeggen wanneer het bedrijvenpark in zijn totaliteit klaar zal zijn. Het is de bedoeling dat het bedrijf Dema Construct nog voor het bouwverlof van start gaat. Burgemeester Dejaegher is tevreden dat de zone na 3 jaar leegstand herontwikkeld wordt. "Dit zal voor extra werkgelegenheid en een uitbreiding van de lokale economie zorgen", zegt burgemeester Dejaegher. (LBR)